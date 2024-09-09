وزير الخارجية يشارك في الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا والهند

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.
كما تطرق الاجتماع إلى تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.
كما شارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات، منها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند في المجالات كافة، وتعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
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