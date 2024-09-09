شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: الفلاح ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، مشيداً بدورهم الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي والذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، ومشيرًا إلى العديد من أوجه الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.

وأكد عبد العزيز على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في النهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا إلى تدشين ما أسماه "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الزراعي"، والذي يُعنى بدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وَنَقلِها إلى الفلاحين.

وأضاف عبد العزيز بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، يمكننا من تعزيز كفاءة استخدام الموارد الموارد المائية وزيادة إنتاجية المحاصيل من خلال استخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات، لتحديد احتياجات المحاصيل المائية بدقة.

وأكمل أن هنالك العديد من استخدامات الأخرى للذكاء الاصطناعي، أبرزها في مكافحة الآفات والأمراض من خلال استخدام التصوير الجوي، والتعلم الآلي، للكشف المبكر عن الآفات والأمراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة التكامل بين تدشين تلك التقنيات مع دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي الزراعي، وَتَشجيع الفلاحين على التعامل معها.