شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدخل البهجة على قلوب الأكثر احتياجا بتوزيع حلوى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

يضع التحالف الوطني للعمل الأهلي، أولوية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم الدعم والتمكين لهم ممن أجل تعزيز قدراتهم وإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع.

وتواصل حملة "إيد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، جهودها كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وحرص التحالف على مشاركة المصريين فرحتهم بالتزامن مع قرب حلول المولد النبوي الشريف، من خلال البدء في تجهيزات وتوزيع علب حلاوة المولد النبوي الشريف، وذلك في إطار تنوع الخدمات المقدمة من التحالف للأسر الأكثر احتياجًا، ومنها توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم .

كما شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، حيث تهدف الحملة إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.