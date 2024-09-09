شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتبر انفجار إطار السيارة من قبيل القوة القاهرة؟ .. النقض تجيب.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لأحكام البراءة في حوادث الطرق"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم الملايين من قائدي السيارات، حيث تصدى الحكم للحوادث التي تقع في الطرق وينتج عنها إزهاق الأرواح ثم يحصل قائد السيارة على البراءة أو حكم مخفف بحجة أن الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة، قالت فيه: "انفجار إطار الأتوبيس لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة والسبب الأجنبي لإمكان توقعه وإمكان دفعه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5917 لسنة 79 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: يشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي ينقضي به الإلتزام عدم إمكان توقعه وإستحالة دفعه، وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وبحسب "المحكمة": اطلاق القول بأن مجرد انفجار إطار الأتوبيس من قبيل القوة القاهرة أداة الحادث يعد سببا أجنبيا يرتب الإعفاء من المسئولية، وذلك دون أن يبين مدى توافر شرطي القوك القاهرة في الحادث فلم يورد العناصر التي تثبت لديه من أنرإنفجار إطار المركبة أداة الحادث من الأمور التي لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها، وهو الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر ركن الخطأ في حق قائد المركبة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور ويوجب نقضه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"ع الطريق".. النقض تتصدى لحوادث الطرق: انفجار إطار السيارة لا يعتبر من قبيل "القوة القاهرة".. الحيثيات: يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذى ينقضى به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه

برلمانى