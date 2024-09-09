قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلين في القدس وأريحا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلين في مدينتي أريحا والقدس بالضفة الغربية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، كما هدمت جرافات الاحتلال منزلاً شمال مدينة أريحا، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون اليوم طلبة المدراس في تجمع الكعابنة بمدينة أريحا، أثناء ذهابهم إلى مدارسهم ومنعوهم من الوصول لفصولهم الدراسية.

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