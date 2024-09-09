المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية نفى المعلومات عن استهداف مقرات إيرانية في سوريا

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ما ورد في وسائل اعلام إسرائيلية حول استهداف مقرات إيرانية في سوريا، معتبرا أن "جرائم الكيان الصهيوني الواسعة أحدثت صحوة انسانية نصرة للشعب الفلسطيني وعرضت هذا الكيان لغضب شعوب العالم".
وفي حين أشار إلى أن "الكيان الصهيوني فتح على نفسه أبوابا جديدة من النار باعماله المجنونة، دان كنعاني "جريمة الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها في سوريا خلال الغارة التي استهدف فيها ريف حماه"، لافتا إلى أن "هذا الهجوم أظهر أن جرائم الكيان الصهيوني لا تقتصر على حدود فلسطين".
ولفت كنعاني إلى أن "عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا، هو مواصلة لسياساته المجنونة ومحاولاته في توسيع رقعة الحرب".
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