رفعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، كتابًا إلى قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي، وفق الأصول القانونيّة المرعيّة الإجراء، لحضور جلسة التّحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، بعد أن رفض القاضي حلاوي حضورها الجلسة، علمًا أنّ هيئة القضايا هي هيئة تملك صلاحيّة الدّفاع عن حقوق الدّولة اللّبنانيّة.
وكانت قد أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "القاضي حلاوي اعتبر أنّ اسكندر لا تمتلك صفة للانضمام إلى ادّعاء النّيابة العامّة الماليّة في جلسة سلامة، على اعتبار أنّها لا تحوز على ترخيص بالادّعاء من الوزير المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضية اسكندر رفعت كتابًا للقاضي حلاوي لحضور جلسة التحقيق مع سلامة بعد أن رفض حضورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.