الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل

توقعت الارصاد الجوية أن يكون "الطقس صيفي معتاد مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها على الساحل و في المناطق الداخلية".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها على الساحل، مع احتمال تساقط رذاذ محلي خفيف خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد معها الشعور بالحر واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية خاصة شمال وجنوب البلاد كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة".

واوضحت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة صباحًا ومساءً، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل مع بقاء ظهور الضباب محلي على المرتفعات المتوسطة صباحًا ومساءً".

كما ذكرت أن "طقس الخميس صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل".