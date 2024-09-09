"الجديد": إشكال في قصر العدل بين مجموعة من المحامين والقوى الأمنية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة

افادت قناة "الجديد"، عن "إشكال في قصر عدل بيروت بين مجموعة من المحامين والقوى الأمنية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت، للمثول أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي.

تزامنًا، ينفّذ عدد من المودعين اللّبنانيّين وقفةً أمام قصر العدل، وسط تدابير أمنيّة مشدّدة في محيطه.