أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مذكّرةً إداريّةً رقم 29/2024، جاء فيها: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، وبسبب مُصادفة تاريخ ​عيد المولد النبوي​ الشّريف يوم عطلة في الإدارات العامّة، تُقفل كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة​ والبلديّات​ يوم الإثنين الواقع فيه 16/09/2023".

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة في 16 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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