شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب حماة الوطن يهنئون الوزراء الجدد على ثقة القيادة السياسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

من منطلق دعم وتأييد الدولة المصرية وفى إطار الدور الوطنى لحزب حماة الوطن توجه وفد من القيادات في حزب حماة الوطن في سلسلة من الزيارات لوزراء الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للوزراء على تجديد ثقة القيادة السياسية فضلا عن بحث أوجه التعاون بين الوزارات وحزب حماة الوطن خلال الفترة القادمة.

وزار الوفد كلا من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل الصناعة، بالإضافة إلى مفتى الديار المصرية ووزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة والسكان، وكذلك وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وأيضا شملت الزيارات وزارة الطيران المدنى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا وزارة العمل ووزارة المالية.