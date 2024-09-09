شكرا لقرائتكم خبر عن كارم محمود يطالب بمناقشة ملف القيد ضمن أعمال المؤتمر السادس للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

دعا كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق لإعادة قراءة القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين، ولائحة القيد بشكل جيد، موضحاً أنه لا نص بهما بشأن طبيعية عضوية النقابة أو أنها ترتبط بخريجي كلية الاعلام وحسب.

وأضاف كارم محمود أن لجنة القيد تنظر في الشق الإجرائي والقانوني، وليس لها علاقة بالشق الفني، مشيرا إلى أن لجنة القيد قديما كانت لجنة من قضاة كونها تنظر للشق الإجرائي فقط، مطالبا بوضع محور خاص بالقيد داخل نقابة الصحفيين ضمن أعمال المؤتمر العام السادس يسبق هذا الطرح عقد ورش عمل من النقابيين القدامى وأساتذة الإعلام والقانون المختصين في التشريعات الإعلامية لاضافتها بالمؤتمر العام لاسيما وأن مسألة القيد لها العديد من التفريعات.

تعقد نقابة الصحفيين، اجتماع لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتى عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.

وتعقد النقابة اجتماعًا آخر نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات وتطويرها؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس النقابة بشكل عاجل للعمل على تنفيذها مباشرة حتى تكون قواعد القيد، والتحاق الزملاء الجدد بالنقابة معبرة عن توافق الجمعية العمومية، وتطلعات الزملاء ممارسى العمل الصحفى.