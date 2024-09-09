شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف التوسع فى الاستزراع السمكى لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة مصطفى مدبولى على اهتمامها بتنمية الثروة السمكية حيث سلطت الحكومة الضوء على مشروعات تنمية الثروة السمكية؛ ويأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الجديدة الذى يستمر لمدة 3 سنوات "2024-2027" وذلك نظرًا لأهميتها البالغة في تحقيق الأمن الغذائي.



وفيما يلي عرض لأهم المستهدفات الفرعية لبرنامج تنمية الثروة السمكية:

-استكمال مراحل عمل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد وغيره من مشروعات الاستزراع السمكي.

-مواصلة مشروعات تطوير البحيرات المصرية.

-التوسع في الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاجية.

-مواصلة مشروعات تعزيز الثروة السمكية في بحيرات (قارون - المنزلة - البرلس).

-تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير في تقنيات حديثة لإنتاج الأحياء المائية الداخلية المزارع السمكية والبحرية.

جدير بالذكر أن القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015، ولعل من أهم مشروعات الدولة المصرية فى القطاع الزراعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، بـ 13 منطقة في 8 محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

