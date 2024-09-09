شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب بضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والمحتويات الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التوصيات الصادرة عن جلسات مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام" التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة وجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميداني للعاملين في المجال الإعلامي.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد الجلسة الثانية من مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، بحضور المتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.

