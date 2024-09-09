شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: حملة "إيد واحدة" مبادرة اجتماعية تنموية رائدة للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على النجاحات التي تحققها حملة ايد واحدة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ومنذ تدشينها. مضيفا بأنها مبادرة اجتماعية تنموية رائدة تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

ونوه أبو عايشه، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي لعب ولا يزال دورا كبيرا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من ناحية، وفي الوصول للفئات الأكثر احتياجا والبسيطة والفقيرة من ناحية ثانية وبالتوازي مع جهد هائل للدولة، مشيرا إلى أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير سبل العيش الكريم، وتحسين مستوى المعيشة بتقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، والعمل كذلك على تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وتقديم الخدمات الصحية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من الخدمات المقدمة في القطاع الطبي عبر حملة ايد واحدة خلال شهر ومنها عمل قوافل طبية لنحو 179 ألف مستفيد، وتوزيع نظارت طبية لنحو 8 ألاف مستفيد، وعمل قوافل بيطرية لنحو 37 ألف مستفيد، والقيام بعمليات جراحية وغيرها.

واختتم النائب عبده ابو عايشه، بالإشادة بالدور الهام والمحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وبنجاحات حملة ايد واحدة صحيا وفي القطاع الطبي خلال الفترة الأخيرة.