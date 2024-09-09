شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: قضية التعليم من أولويات طاولة الحوار وحظيت باهتمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أدارة الحوار الوطني انه بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحو الأمية، يذكر أن قضية التعليم كانت من أولويات القضايا التي طرحت على طاولة الحوار في المرحلة الأولى، وحظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية.

وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، من أبرز هذه التوصيات جاءت التوصية الخاصة بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، هذه التوصية التي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو من العام الجاري، ليكون لدينا مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.



وهي التوصية التي كانت محل توافق تام، وطالما طالب بيها المعنيين بقضية التعليم والقائمين عليه.