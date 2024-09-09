شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: أرفض فكرة تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين على مبادرته بعقد اجتماع لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

وأعلن أكرم القصاص خلال كلمة له فى الاجتماع الذى تعقده نقابة الصحفيين، لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطويرلائحته، عن رفضه لتشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، لافتا الى أن الدورات التدريبية أمر هام ويجب التكثيف من تلك الدورات وخاصة دورات التقوية للزملاء.

تعقد نقابة الصحفيين، اجتماعا لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتى عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.

وتعقد النقابة اجتماعًا آخر نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات وتطويرها؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس النقابة بشكل عاجل للعمل على تنفيذها مباشرة حتى تكون قواعد القيد، والتحاق الزملاء الجدد بالنقابة معبرة عن توافق الجمعية العمومية، وتطلعات الزملاء ممارسى العمل الصحفى.