شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين" يقترح تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمساندة لجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين إن قانون النقابة وضع شروطا واضحة وصريحة للقيد فى النقابة، لافتا إلى أن هناك الكثير من أعضاء الجمعية العمومية لديهم تخوفات من فكرة تعديل قانون النقابة.

وأضاف جمال عبد الرحيم أن شروط القيد فى قانون النقابة جيدة، متابعا : " ولكن نعانى من نقطة فى قانون النقابة وهى القيد الاستئنافى ويجب أن تكون النقابة سيدة قرارها فى موضوع القيد الاستئنافى، لائحة القيد فى النقابة بذل فيها مجهود غير عادى".

واقترح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمساندة لجنة القيد.

تعقد نقابة الصحفيين، اجتماع لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتى عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.

وتعقد النقابة اجتماعًا آخر نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات وتطويرها؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس النقابة بشكل عاجل للعمل على تنفيذها مباشرة حتى تكون قواعد القيد، والتحاق الزملاء الجدد بالنقابة معبرة عن توافق الجمعية العمومية، وتطلعات الزملاء ممارسى العمل الصحفى.