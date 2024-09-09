إيران تنفي استهداف مركز تابع لها في مصياف بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن طهران لا تؤكد ما يتم تداوله بشأن استهداف مركز مرتبط بإيران في مصياف وسط سوريا.

يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة مصياف في سوريا استهدفت "مركزا إيرانيا لبحوث تطوير وإنتاج الأسلحة".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "يعتقد أن منطقة مصياف الواقعة غرب حماة تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هدفا متكررا لهجمات نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل".

وتزعم الصحيفة أن "المبنى يضم مركز البحث العلمي والتطوير، المعروف باسم CERS أو SSRC، والذي تدعي إسرائيل أن القوات الإيرانية تستخدمه لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة".

وكان مصدر عسكري سوري قال إنه "االعدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى".

وأعلن مدير المشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر، في آخر تحديث لعدد الضحايا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 16 قتيلا و36 جريحا حالة بعضهم حرجة، وذلك في حصيلة غير نهائية.