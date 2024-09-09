الاحتلال يعتقل صحفية وشابًا من قلنديا ويداهم منازلهما

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المستمرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صحفية مقدسية من بلدة بيت حنينا، وشابا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية المقدسية روز الزرو بعد مداهمة منزلها في بيت حنينا، وتفتيشه.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب محمود إمطير من مخيم قلنديا بعد مداهمة منزل ذويه.

وقد أصيب أربعة أشخاص بجروح، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حانين، جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.