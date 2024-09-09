الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، صباح اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن وحتى إشعار آخر.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قد أكد مساء الأحد أنه سيتم فتح جسر الملك حسين الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن .

وأعلن الأردن، مساء الأحد، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين “جسر اللنبي” الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن “مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان”.

وأضافت الوزارة أن الجازي “كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية”.

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