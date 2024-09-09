ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محيط مصياف بريف حماة إلى 14 قتيلًا و43 جريحًا

أعلن مدير المشفى الوطني في مصياف بريف حماة، فيصل حيدر، "ارتفاع عدد الضّحايا جرّاء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدّة في منطقة مصياف، إلى 14 قتيلًا و 43 جريحًا، منهم 6 في حالة خطرة".
وكان محافظ حماة معن عبود قد زار المصابين في مشفى مصياف الوطني، واطمأن على صحّتهم، ووجّه باستنفار الكوادر والطّواقم الإسعافيّة والطّبيّة والتّمريضيّة لتقديم الخدمات لهم. كما تسبّب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون، واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسّيطرة عليه.
وكان قد أشار مصدر عسكري لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، إلى أنّ "نحو السّاعة 23:20 من مساء أمس الأحد، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًّا من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفًا عددًا من المواقع العسكريّة في المنطقة الوسطى، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها". وذكر أنّ "العدوان الإسرائيلي أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 15 آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادّيّة".
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