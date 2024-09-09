وصول القاضية اسكندر ووكيل دفاع عن سلامة إلى قصر عدل بيروت بظل تدابير أمنية استثنائية بمحيطه

أفادت قناة "الجديد" بـ"وصول القاضية رئيسة هيئة القضايا في قصر العدل هيلانة إسكندر، وأحد وكلاء الدّفاع عن حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة إلى قصر عدل بيروت، وسط تدابير أمنيّة استثنائيّة في محيط قصر العدل، بالتّزامن مع موعد مثوله أمام قاضي التّحقيق الأوّل بلال حلاوي".
على صعيد متّصل، كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "القاضية اسكندر حضرت إلى قصر العدل لتطالب القاضي بلال حلاوي بحضور جلسة استجواب سلامة، بصفتها المدّعية عليه باسم الدّولة اللّبنانيّة".
وكان قد تسلّم قاضي التّحقيق الأوّل بالتّكليف في بيروت بلال حلاوي يومس الخميس الماضي، ملف سلامة وباشر بدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه.
بعدها، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "ملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصّحيح، والإثنين يُصبح الملف بين يدَي القاضي بلال حلاوي".
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