انطلاق العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد 2024/2025، في مدارس محافظات الضفة الغربية، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية"وفا".

وانطلق العام الدراسي بشكل رسمي بالضفة الغربية والقدس، في 2459 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة الغوث "الأونروا"، ليلتحق بها أكثر من 806,360 طالبا وطالبة، يتلقون تعليمهم على يد 51,447 معلما ومعلمة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، حُرِم طلبة المدارس والجامعات في قطاع غزة من الالتحاق بالعملية التعليمية، جراء القصف المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان واستهداف الأحياء والمربعات السكنية بالكامل.