إصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب أربعة أشخاص بجروح، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حانين، جنوب لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.

وقد ذكرت وكالة الأنباء السورية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة إلى 14 شهيدا و43 جريحا بينهم حالات حرجة.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون، واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.