الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شرق قلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لجرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وفقا ل "وفا".

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن الاحتلال اعتقل الشاب براء بسيم برغوث في العشرينات من العمر، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

في سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية وأعاقت حركة تنقل المواطنين، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وقد استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال استهدف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مسشتفى العودة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو هويشل في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,972 مواطنا، وإصابة 94,761 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.