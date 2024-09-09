ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار ياغي في فيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب 299 آخرون، خلال اليومين الماضيين، جراء الإعصار ياغي وما تبعه من انهيارات أرضية وفيضانات في شمال فيتنام، مع احتمال حدوث المزيد من الفيضانات، بحسب وكالة أنباء "رويترز" نقلاً عن بيان أصدرته حكومة فيتنام، اليوم الإثنين.

وذكرت الحكومة الفيتنامية في بيانها، أن الإعصار الذي وصل البلاد السبت الماضي، تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد، معظمها في مقاطعتي كوانج نينه وهايفونج.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام اليوم، من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.