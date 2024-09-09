بدء فعاليات أول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي في الرياض

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت، أمس، أولى فعاليات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي "IAIO"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لأول مرة في العالم، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي "ICAIRE" ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي في سلوفينيا، وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" وذلك بمشاركة أكثر من 25 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأولمبياد، الذي يستمر حتى 12 سبتمبر 2024، يسهم في تعزيز العلاقات الدولية الودية بين خبراء التقنية والبرمجيات ومعلمي الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول، ولفت انتباه الشباب إلى هذه التقنيات الحديثة، وتشجيع بقية الدول على تنظيم مسابقات مماثلة مستقبلاً.

ويهدف الأولمبياد إلى تحفيز المشاركين على الدخول في مناقشات فاعلة لاستكشاف التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشباب الموهوبين بشكل استثنائي في هذا المجال الذي يتزايد اهتمام العالم به.

كما يسهم في تعزيز تنظيم مسابقات الذكاء الاصطناعي لطلاب مدارس التعليم الثانوي، وتحفيزهم على إيجاد الحلول الذكية بتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة.

ويمكّن الأولمبياد الطلاب والطالبات والمتخصّصين في الذكاء الاصطناعي والمؤثّرين في العالم، من التعمق في المشهد المستقبلي للذكاء الاصطناعي، ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في هذا المجال، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات التقنية الحديثة.