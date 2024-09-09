الاحتلال يمنع الطلاب من الوصول لمدارسهم واستشهاد العشرات..أبرز أحداث غزة فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - غزة.. تصدر قطاع غزة محركات البحث منذ ليلة أمس، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وعدد من المدن الفلسطينية الأخرى، وزادت معدلات البحث على غزة و"الأردني منفذ عملية إطلاق النار على 3 جنود إسرائيلين" والذي جاء بالتزامن مع تفاقم الوضع في فلسطين ومواصلة قوات الاحتلال ارتكابها لجرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني.

ونستعرض أبرز ما قامت به قوات الاحتلال الصهيونية منذ فجر اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"..

قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرون، كما استهدفت غارات أخرى مبنى البريد بمخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية في الساعات الأولى من اليوم باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي المخيم وسط قطاع غزة.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين خلال انتظارهم عبور حاجز الحمرا

في مشهد غير إنساني أطلقت قوات الاحتلال الصهيونية، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين كانوا ينتظرون عبور حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف مركبات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، ما تسبب في حالة من الاختناق والإرباك بين المواطنين الذين كانوا يحاولون اجتياز الحاجز.

وجاء ذلك في ظل استمرار التشديدات العسكرية على حاجز الحمرا منذ عدة أشهر، حيث يعاني المواطنون من الإجراءات التعسفية والقيود العسكرية المفروضة على حركة التنقل في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت العديد من منازل المواطنين الذي تعرض بعضهم للاعتداء ولتحقيقات ميدانية، وانتهت باعتقال أحد الشباب ولم يستدل على هويته حتى الان.

وفي شرق بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن وائل إسماعيل سلامة عبيات (41 عاما) من منطقة جبل الموالح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة بيت لحم، منها قرية حرملة، وبلدتي زعترة والعبيدية شرقا، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها.

كما اقتحمت بلدة بيت فجار وأحضرت الأسير أحمد خالد عيسى طقاطقة إلى منزله، حيث قامت بتفتيشه بشكل مفصل واستولت على بعض المقتنيات الخاصة بالعائلة.

كما هدم الاحتلال منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت منطقة "البيادر" في بلدة حزما، وهدمت منزل المواطن مؤتمن عبد السميع صبيح وهو مكون من طابقين يسكن فيه 6 أفراد، بعد أن أجبرت عائلته على إفراغه.

مهاجمة الطلاب ومنعهم من الوصول لمدارسهم

ومع بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت لتفريق أفراد العائلة والمواطنين في بلدة حزما، وعرقلة وصول الطلبة إلى مدرستهم مع افتتاح العام الدراسي الجديد.

فيما يواصل المستعمرون أعمالهم الهمجية حيث هاجم مستعمر، اليوم، طلبة مدرسة بدو الكعابنة في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، ومنعهم من الوصول إلى مدرستهم.

وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن مستعمر مسلح من بؤرة "زوهر" الاستعمارية، قطع الطريق أمام الطلبة أثناء توجههم إلى مدرسة بدو الكعابنة، مع انطلاق عامهم الدراسي، وتسبب لهم بالذعر والخوف.