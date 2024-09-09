إعصار "ياغي" أقوى إعصار يضرب الصين منذ عام 1949

ابوظبي - سيف اليزيد - صنفت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، الإعصار الخارق "ياغي"، كأقوى إعصار خريفي يهبط على اليابسة في الصين منذ عام 1949، حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت الهيئة، أمس الأحد، إن "ياغي"، وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، حافظ على وضعه كإعصار خارق لمدة 64 ساعة، وأسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، من أن دوران "ياغي" المتبقي قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان، مؤكداً المخاطر المحتملة للفيضانات والانهيارات الأرضية وتجمعات المياه في المناطق الحضرية.

وهبط "ياغي"، الذي تراجعت قوته أمس، إلى منخفض استوائي، على اليابسة مرتين يوم الجمعة الماضي، حيث ضرب أولا مقاطعة هاينان ثم مقاطعة قوانغدونغ.

وقالت السلطات المحلية، إنه استجابة لتراجع تأثيره، أعيد فتح جميع الأماكن السياحية والثقافية والرياضية في مدينة سانيا، وهي مدينة سياحية في هاينان، أمام الجمهور.