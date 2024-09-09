الليلة بـ213 ألف جنيه.. صور ترصد أغلى شاليه في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من المواطنين بالبحث عن أفضل عروض الفنادق والشاليهات، خاصة في هذا التوقيت من العام قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024، حيث يسعى عدد كبير من الأسر إلى استغلال الوقت المتبقي من الإجازة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أغلى شاليه في العين السخنة 2024، كما يلي:

Blumar eldom

- يقع في العين السخنة في منطقة محافظة السويس.

= يضم شرفة، ويقع مكان الإقامة هذا على شاطئ البحر.

- يضم منطقة شاطئ خاص ومسبحًا في الهواء الطلق وحديقة.

- توفر الشقة الفسيحة المكيفة إمكانية الوصول إلى تراس مطل على الحديقة.

- تتكون من غرفة نوم واحدة.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة، ومكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.

- يعتبر مطار القاهرة الدولي المطار الأقرب، حيث يبعد مسافة 135 كم عن الشقة.

- تبدأ الليلة من 174 ألف جنيه وتصل إلى 213 ألف جنيه.