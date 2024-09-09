برلمانية تطالب بتخصيص حصة للطلاب للتعريف بمخاطر الألعاب الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص الحصة الأولي من العام الدراسي الجديد للمرحلة الابتدائية لتعريف الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية وقضاء وقت طويل عبر الانترنت لخطورته على الصحة النفسية والعقلية للأطفال والتوعية من خطورة التعرض لمواقع تبث مواد غير أخلاقية تدعو إلى الانحراف وكذلك المواقع والتطبيقات التي تشجع على الدخول في مسابقات تؤدي إلى الموت.

وقالت البرلمانية، إن المواد المتداولة عبر مواقع الإنترنت والتي يقضي الأطفال أمامها وقتًا طويلًا تساهم في حدوث حالة من العزلة عن العالم بالإضافة إلى اكتساب مهارات خطرة على المحيطين بهم، لاسيما في ظل إنشغال الأبوين فى العمل وقلة المتابعة المستمرة.

وأشارت إلى أن العديد من الدراسات كشفت عن تزايد حالات العنف داخل المدارس بسبب الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف.

وشددت على أهمية إحياء وعودة النشاطات المدرسية المختلفة كالموسيقي والأشغال الفنية وفرق التمثيل والمسابقات العلمية للحد من ظاهرة استقطاب الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على حظر اصطحاب الطلاب بالمرحلة الابتدائية للمحمول داخل المدارس.