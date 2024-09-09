حساب المواطن يسيطر على مؤشرات جوجل مع اقتراب نزول الدعم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر برنامج حساب المواطن السعودي مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق 6 ربيع أول هـ/ 9 سبتمبر 2024م، بالتزامن مع اقتراب إيداع دعم شهر سبتمبر الجاري والمقرر أن يبدأ في الساعات الأولى من اليوم العاشر في الشهر الميلادي والموافق غدًا الثلاثاء.

وكان برنامج حساب المواطن حذر المستفيدين من عدم تحديث بياناتهم بشكل دوري، حيث أي تأخير أو تغيير في البيانات قد يؤدي لتأخير استلام الدعم أو تعرض المواطن للعقوبة، موضحًا أن البرنامج يراجع بيانات المستفيدين بشكل دوري قبل كل موعد صرف، لضمن وصول الدعم للمستحقين.

وأشار البرنامج السعودي إلى أنه يتم مراجعة حالة المتقدم والمستفيد دائما وتعديل قيمة الدعم المستحق بناءً على البيانات والتغييرات الواردة عليها، ووفق لوسائل الإعلام السعودية فيعتمد حساب الدعم على عدة ضوابط، أهمها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين.

وفي سياق أخر أوضح حساب المواطن متمثلًا في خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، مدى تأثير إعانة حافز في استحقاق حساب المواطن، وضرورة تسجيلها كإعانة في النظام، مؤكدًا أنه ضمن البيانات التي يجب تدوينها.

وقال:" أن وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه في برنامج حساب المواطن واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".

ودعا المواطنين السعوديين الراغبين في معرفة قيمة الاستحقاق، استخدام حاسبة الدعم التقديرية الموجودة بالموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي.. http://portal.ca.gov.sa.

حساب المواطن.. نتائج الأهلية

يذكر أن نتائج الأهلية للدورة "82" لشهر سبتمبر الجاري صدرت يوم 21 أغسطس، ويتم تحديد قيمة الدعم بعد صدور نتائج الأهلية بحسب عدد من الضوابط منها:"عدد أفراد الأسرة، إجمالي الدخل الشهري للأسرة، التركيب العمري للتابعين، وبالنسبة للمستقلين يتم الأخذ في الاعتبار الدخل الشهري كمعيار لتحديد مبلغ الدعم".