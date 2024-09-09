الخارجية الاردنية: يتم متابعة التحقيقات في حادثة جسر الملك حسين

اكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه "يتم متابعة التحقيقات في حادثة إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين"، لافتة الى أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضا عمل فردي".

وشددت على "موقف الأردن الثابت في رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب"، مؤكدة "موقفنا الداعي إلى معالجة كل الأسباب والخطوات التصعيدية التي تولد العنف".

وكان قد أعلن الأمن الأردني، عن "إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة وإغلاقه أمام حركة الشحن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن "التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار عند جسر الملك حسين تشير إلى أن المنفذ هو مواطن أردني اسمه ماهر الجازي والحادث هو عمل فردي".

وذكرت الداخلية الأردنية، أنه "تم الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد حادثة جسر الملك حسين"، مشددةً على أننا "نجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي، أن "3 أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص في معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني) بين الأردن والضفة الغربية".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن "هناك عددا من الضحايا في مكان الواقعة، وتم تحييد مطلق الرصاص".

وقال جهاز نجمة داود الحمراء "وجدنا 3 رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية"، مشيرا إلى أنه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري "بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم في الموقع".