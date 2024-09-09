سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي بغزة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - الاحتلال وغزة.. على مرأى ومسمع العالم، سقط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال، اليوم الاثنين 9 سبتمبر والموافق اليوم 339 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، حيث استهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق متفرقة في القطاع.

فيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، بشكل يومي منذ السابع من اكتوبر العام الماضي، وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما نسفت قوات الاحتلال من خلال غاراتها منزلاً في شارع الدعوة شمالي المخيم، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل.

استشهاد طفلة وإصابة عدد من المواطنين في حي التفاح

يذكر أن مساء أمس الأحد، شهد استشهاد طفلة وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي استهدف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، ونقل مراسل "وفا" بأن فرق الإسعاف نقلت الطفلة الشهيدة والجرحى إلى مستشفى المعمداني في غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني:صعوبة التواصل مع عمليات الطوارئ في غزة مع استمرار القصف



ومن جانبه صرح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، تسببت في تضرر كبير لشبكات الاتصالات مما أدى لصعوبة التواصل مع غرف عمليات الطوارئ في غزة، وزاد من تعقيد جهود الإنقاذ والإغاثة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي وارتكابه لجرائم الحرب والإبادة الجماعية على مدار عام، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 40,972 شهيداً و94,761 جريحاً، مع استمرار القصف وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع