بحوزتهم 30 فرش حشيش.. ضبط 3 تجار مخدرات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، في القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الشابو المخدر وحشيش وأفيون وسلاح آلي خلال حملة أمنية مكبرة في مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار الكيف في إحدى قرى مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 6 كيلو شابو، و30 فرش حشيش، وكمية كبيرة من الأيفون وبندقية آلية، في مركز قوص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.