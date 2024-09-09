وفاة الدكتور طارق علي حسن رئيس دار الأوبرا الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توفي الدكتور طارق علي حسن رئيس الأوبرا الأسبق، عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى أحمد هنو وزير الثقافة وفاة رئيس الأوبرا الأسبق من خلال بيان جاء فيه: "ننعي ببالغ الحزن والأسى الدكتور طارق علي حسن رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اسرته ومحبيه الصبر والسلوان ".

يذكر أن الدكتور طارق علي حسن تولى رئاسة الأوبرا المصرية بعد الدكتورة رتيبة الحفني في الفترة من 1989وحتى 1990.

وولد في القاهرة 19 أكتوبر 1937، وهو أستاذ الطب ورئيس أمراض الغدد الصماء بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى أنه ملحن وموسيقى وكاتب ورسام وفيلسوف.

وتم عزف موسيقاه بأسلوب متعدد الأصوات الحديث في مصر والعديد من البلدان الأخرى كما نشر أعمالًا درامية كبرى باللغتين الإنجليزية والعربية.