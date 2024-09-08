سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بين 4 و8 قروش، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.35 جنيه للشراء،و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.35 جنيه للشراء،و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.35 للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.