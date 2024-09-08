الارشيف / اخبار العالم

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بين 4 و8 قروش، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.35 جنيه للشراء،و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.35 جنيه للشراء،و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.35 للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا