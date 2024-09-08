جمال عبدالرحيم يُطالب بتعديل القيد الإستئنافي بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن القيد الإستئنافي بالنقابة، يجب أن يتم تعديله، خاصة أنه أصبح باب خلفي للحصول على عضوية النقابة.

وأوضح عبدالرحيم، خلال كلمته باجتماع نقابة الصحفيين المنعقد حاليا لمناقشة ملف القيد، وتطوير لائحته، أن القيد الإستئنافي يجب أن يقتصر على من تم فصله من نقابة الصحفيين فقط حيث أنه يحق له التقدم بدعوى قضائية.

وتابع: "النهارده بلاقي ناس واخده أحكام بالالتحاق للنقابة لأول مره في حين أنهم جايين على قوة جرائد موقوفة من سنين"، مضيفًا أن هناك بعض الجرائد تفصل صحفيها فور التحاقهم بالنقابة مؤكدًا على أنه سيتم تطبيق اللائحة عليهم.