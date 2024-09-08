رئيس جامعة بنها يستعرض الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعًا مع مديري عموم الكليات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد 2024/2025.

جاء ذلك بحضور الأستاذة شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومديري عموم الكليات وإدارات الجامعة المختلفة.

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الاجتماع على أهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية والانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى متابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة، وتوفير الأطقم الطبية بالعيادات الطبية داخل الكليات.

ناقش رئيس الجامعة العديد من الموضوعات التي من خلالها تم التعرف على احتياجات مختلف الكليات، ووضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في كل كلية، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة.

وجه الجيزاوي بضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الكليات في استخدام المنشآت الجامعية لتحقيق أقصى استفادة لدعم العملية التعليمية.