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جمال فهمي: قانون نقابة الصحفيين لم يحظر الزملاء بالمواقع الإخبارية من الالتحاق بها

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جمال فهمي: قانون نقابة الصحفيين لم يحظر الزملاء بالمواقع الإخبارية من الالتحاق بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن قانون النقابة حاليًا لا يتعارض مع فكرة التحاق الزملاء بالمواقع الإلكترونية بالنقابة.

وأوضح "فهمي"، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الصحفيين لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، أن القانون الحالي وضع قبل ظهور المواقع الإخبارية فلم يحجب على العاملين بها من الالتحاق بالنقابة.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك لائحة تنظم دخولهم للنقابة تتضمن الأعمال الصحفية للمتقدم".

وعقدت نقابة الصحفيين اليوم اجتماعا لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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