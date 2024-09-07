أستاذ استشعار عن بُعد يكشف مفاجأة بشأن انهيار سد النهضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان الأمريكية، اليوم السبت، إنه منذ إعلان المبادئ وحتى الاَن لم نر أي فائدة لسد النهضة.

وأضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم": "يبدو أن إنشاء السد الإثيوبي كان بقرار سياسي وليس تنموي أو لغرض توليد الطاقة".

وأكد العسكري أن السد الإثيوبي سينهار عاجلا أم اَجلا كما توقعنا وفقا للورقة العلمية التي أصدرناها منذ 2020، وسيرى العالم أنه لا يوجد أي فائدة من الجسم الموضوع على ضفاف النيل، ولكن للأسف الشديد هذا الجسم سوف يؤثر على إثيوبيا والدول المجاورة.

وتابع أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان الأمريكية: "الموقف الإثيوبي عبثي والتصرفات عبثية ولا تخضع لأي مرجعية علمية والمياه ستصل مصر بحكم الجعرافيا".

وأكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بأمريكا، أن سد النهضة سيكون له تأثير على عدد من الدول الفترة المقبلة، مضيفا: "عند النظر إلى السد العالي سنجد أن له إدارة علمية تديره بشكل منضبط".