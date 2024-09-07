البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم السبت، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يرافقه الدكتور حاتم متولي عضو اللجنه التأسيسية للتحالف ومروة لبدة عضو الأمانة الفنية.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، ومسؤولي أسقفية الخدمات ذوي الصلة بالعمل المشترك بين التحالف الوطني والأسقفية.

جرى خلال اللقاء مناقشة بعض المشروعات الجديدة التي يعمل عليها التحالف حاليًا وذلك في سياق تعزيز الجهود المبذولة وتعظيم مردود الشراكة مع الكيانات الأعضاء في التحالف.

واستعرض البابا من جهته بعض الأفكار التي تسهم في تشجيع أعضاء التحالف على مزيد من التعاون، وأورد قداسته بعض الخبرات من واقع خدمته والخاصة بكيفية جمع واستثمار الطاقات.

وأعرب المهندس خالد عبدالعزيز، عن أمله في زيادة العمل بشكل تكاملي بين أعضاء التحالف بغية الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية لرفع الضغوط من على كاهل هذه الفئات.