ميقاتي يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عناصر الدفاع المدني بجنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف اليوم السبت، عناصر الدفاع المدني في بلدة "فرون" بجنوب لبنان، معتبرا أن هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية.

وأدان ميقاتي "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها العدو الاسرائيلي على بلدة فرون"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال إن "هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدواناً سافراً على القيم الانسانية، وهذا الأمر ليس غريباً على العدو الاسرائيلي ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضا".

وأضاف ميقاتي "انطلاقا من مبدأ أن العدو الإسرائيلي لا يأبه بالقوانين والأعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ اليوم لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، والضغط على العدو الاسرائيلي الذي لا يأبه بأي قانون ويمضي في إشعال نار جرائمه ضد لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ضد من يعملون على إخماد نيران حقده".

وكان الطيران المسّير الإسرائيلي قد أغار مساء اليوم على أطراف بلدة "فرون" مستهدفا سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بينن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.