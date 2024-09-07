السكة الحديد تعلن وقف تشغيل قطار المصيف في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقف تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح تزامناً مع انتهاء موسم الصيف لعام 2024. ستتوقف خدمة القطارات تدريجياً ابتداءً من 15 سبتمبر 2024 وفق الجدول التالي:

- إيقاف تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح اعتباراً من 15 سبتمبر 2024.

- إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة اعتباراً من 16 سبتمبر 2024.

- إيقاف تشغيل قطار 773/772 (مكيف) القاهرة / مرسى مطروح اعتباراً من 20 سبتمبر 2024.

- إيقاف تشغيل قطار 775/774 (مكيف) مرسى مطروح / القاهرة اعتباراً من 21 سبتمبر 2024.

- إيقاف تشغيل قطار 1933/1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسى مطروح اعتباراً من 1 أكتوبر 2024.

- إيقاف تشغيل قطار 1935/1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة اعتباراً من 2 أكتوبر 2024.

يأتي هذا الإيقاف بعد انتهاء موسم الصيف والرحلات المتجهة إلى المصايف.