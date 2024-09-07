تهنئة البرازيل بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس البرازيل، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس البرازيل لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.