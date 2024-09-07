الحاج حسن من إيطاليا: توافقنا على التعاون في ميادين ذات أولوية استراتيجية للقطاع الزراعي في لبنان

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن والوفد المرافق له، في إطار جولته الإيطالية، فرع معهد "باري" في مدينة تريكاسي، حيث قام بجولة في كافة أقسام التدريب والأبحاث في مركز علوم البحار التابع للمعهد المتوسطي الزراعي، والتقى ممثلين عن المجتمع المحلي.

كما زار الوزير الحاج حسن والوفد المرافق تعاونية زراعية في "تريكازي" تضم مختبرات للعسل والتصنيع الغذائي، ومركزا لتصليح قوارب الصيد الصغيرة وتأهليها.

واختتم الزيارة باجتماع حضره الامين العام لمنظمة "السيام" تيودورو ميانو ومدير المعهد ونائبه.

وجرى استعراض نتائج الزيارة، حيث "تم التوافق على خارطة طريق تتبنى أولويات التعاون في ميادين زراعية ذات أولوية استراتيجية للقطاع الزراعي في لبنان، للإستفادة من خبرات المعهد في هذه المجالات".