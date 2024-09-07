وزير الاقتصاد بحث مع نظره المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اجتماعاً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية في القاهرة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مستندين إلى علاقات الأخوة التي تربط لبنان ومصر، وأشار سلام إلى أن اللقاء تطرق إلى مواضيع تسهيل التجارة البينية بين لبنان ومصر ومعالجة التحديات التي تعيق انسيابها، بخاصة تجاه التجار والمستثمرين اللبنانيين خلال هذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما أكد التواصل المستمر بين المسؤولين من كلا البلدين لحل كافة العقبات التي تواجه هذا التبادل.

وشدد سلام على "أهمية تعزيز تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين، لاستكشاف فرص الاستثمار والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية".