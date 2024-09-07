حزب الله: وحدة الدفاع الجوي تصدت لمسيّرة معادية من نوع هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء البقاع

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024 لمسيّرة صهيونية من نوع هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء منطقة البقاع ومنعتها من تحقيق أهدافها وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 6:00 عصر يوم السبت 7-9-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏