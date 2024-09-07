وزير البيئة يدين استهداف عناصر الدفاع المدني: العدو ينتهك يوميا القانون الدولي الانساني

استنكر منسق لجنة الطوارئ الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين استهداف عناصر الدفاع المدني، وقال في بيان: "مرة جديدة يستهدف العدو الاسرائيلي الأطقم الطبية وفرق الاطفاء عبر استهداف مجموعة من عناصر الدفاع المدني أدت إلى استشهاد كل من قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود وجرح محمد عماشة كانوا يقومون بواجبهم الوطني في إطفاء الحرائق التي سببتها غارات العدو وقصفه، وإذ نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء وأهالي الجرحى، نؤكد على وقوفنا المطلق مع كل الطواقم الطبية والاسعافية وفرق الدفاع المدني في دورهم الوطني".

وتابع: "ان هذا الإجرام دليل صارخ على ان العدو لا يفرّق في عدوانه بين مواطن وآخر ويصرّ على ترهيب فرق الدفاع المدني والاسعاف ظناً منه انه يستطيع ثنيها عن ممارسة واجباتها الوطنية".

واذ شدد على "ادانة هذه الجرائم المتتالية"، ذكّر المنظمات الاممية والصليب الأحمر الدولي بأن "القانون الدولي الإنساني يُنتهك كل يوم من قبل الاحتلال الاسرائيلي".